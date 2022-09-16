Генеральний штаб Збройних Сил України зробив офіційну заяву. Наголосили, що Сили оборони під керівництвом Володимира Зеленського роблять все можливе, щоб звільняти українську землю та чинити опір.

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"Ми керуємося принципом єдиноначальності й не допускаємо всередині військового колективу розколів", – написали у Генштабі.

Не варто поширювати неперевірені факти

Наразі з'являються політичні спекуляції щодо конкретних дій на фронті. Генштаб вважає це провокацією і спробою втягнути у чвари вище військово-політичне керівництво держави. Зазначили, що під час війни це неприпустимо.

Єдність і командна робота – запорука нашого успіху!,

– заявив Генштаб.

Вони додали, що є блогери, які розповідають неправдиві факти, які стосуються бойових дій. Цього не можна робити, оскільки це впливає на спроможності та єдності оборонців.

"Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння", – наголосили військові.

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Все залежить від єдності

За інформацією Генштабу, Україна вже зробила багато для того, щоб зберегти суверенітет та незалежність. Проте ще більше зусиль треба докласти в майбутньому. Це вимагає взаєморозуміння, довіри й поваги.

"Від солдата, який у цю мить звільняє черговий населений пункт України чи тримає свою ділянку фронту, та командного складу, який працює над розробкою конкретних планів, до Верховного Головнокомандувача, ми об'єднані спільною метою – перемогти кровного ворога!", – додали у Генштабі.

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