Зеленський наголосив, що працюють однією командою, інформує 24 канал.
До теми Ворог хоче нас пересварити, – Маляр закликала не вірити у "конфлікт" між Генштабом і Міноборони
Не планую переводити нікуди Залужного. Працюємо командою,
– зазначив президент.
Зеленського запитали, як він оцінює роботу Залужного. Президент відповів: "тримаємось, а після перемоги буде найвища оцінка".
Що цьому передувало
- У ЗМІ поширювали наративи про міфічний конфлікт між Генеральним штабом ЗСУ, Офісом Президента та Міністерством оборони. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала ці чутки.
- Вона пояснила мету ворога – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та розділити суспільство.
- Маляр порадила у таких меседжах звертати увагу на невизначеність та неоднозначність джерела на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони", а також – на кричущі заголовки.