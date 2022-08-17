Чому важливо не вестися на такі вкиди та як це може зіграти на руку ворога – розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона наголосила, що як правило, цей наратив розповсюджується у телеграм-каналах та ЗМІ, втім не лише російських. На жаль, його підхопили і деякі українські ресурси та спікери.

Тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом,

– зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони пояснила, що оперативна мета ворога – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та розділити суспільство.

Стратегічна мета:

ослабити центр ухвалення державних рішень,

ослабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства.

"Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось – нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається", – підкреслила вона.

Зверніть увагу! Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію.

Варто також відзначити невизначеність та неоднозначність джерела у подібних повідомленнях на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони".

Мільйонна ботоферма поширювала фейки про конфлікт ОП із Залужним

На початку серпня СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил. Ймовірно, мовиться про "Європейську Солідарність", хоча в політсилі все заперечують.

Нещодавно учасники ботоферми розганяли контент про нібито конфлікт між керівництвом Офісу Президента і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Крім того, проводили кампанію з дискредитації першої леді Олени Зеленської.



Ділки залучили понад 1 мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів.

Як Сергій Притула характеризує діяльність Валерія Залужного: дивіться відео