Почему важно не вестись на такие вбросы и как это может сыграть на руку врага – рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Важно Украина уже достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике, – Пентагон

Она подчеркнула, что, как правило, этот нарратив распространяется в телеграм-каналах и СМИ, впрочем, не только российских. К сожалению, его подхватили некоторые украинские ресурсы и спикеры.

Тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом,

– отметила Маляр.

Заместитель министра обороны объяснила, что оперативная цель врага – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и разделить общество.

Стратегическая цель:

ослабить центр принятия государственных решений,

ослабить оборонительный и наступательный потенциал общества.

"Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается", – подчеркнула она.

Обратите внимание! Зачастую манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание своими вопиющими заголовками, которые непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию.

Следует также отметить неопределенность и неоднозначность источника в подобных сообщениях типа "неназванное лицо из Офиса Президента" или "наш источник в Министерстве обороны".

Миллионная ботоферма распространяла фейки о конфликте ОП с Залужным

В начале августа СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, расшатывавшую ситуацию в Украине по заказу одной из политсил. Вероятно, говорится о "Европейской солидарности", хотя в политсиле все отрицают.

Недавно участники ботофермы разгоняли контент о якобы конфликте между руководством Офиса Президента и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, проводили кампанию по дискредитации первой леди Елены Зеленской.



Дельцы привлекли более 1 миллиона собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей.

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