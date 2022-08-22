Жителей временно оккупированных территорий призвали присоединиться к флешмобу по сжиганию российских флагов. Его начали уже в Мелитополе, сообщает 24 канал.

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Украинские города не поддерживают псевдопраздник триколора

В Мелитополе в день псевдопраздника российского триколора местные жители сожгли несколько флагов.



Сжигание триколора в Мелитополе / фото телеграм-канал "Это Запорожье"

Кроме того, в Энергодаре возле мэрии собрались оккупанты и коллаборанты для поднятия своего флага. Но превращение города в российский провалилось, ведь людей на праздник собралось мало.



Псевдопраздник триколора в Энергодаре / фото телеграм-канал "Энергодар сегодня"

В Мариуполе школьники сорвали российский флаг и выбросили

Российские оккупанты уничтожили Мариуполь и превратили его в гетто. Впрочем, даже в таких сложных условиях местное население сопротивляется захватчикам.

Будущее поражение россиян в войне понимают даже школьники. Они сорвали российский флаг, выбросили его и напомнили всем, что оккупированные территории – это Украина.

После этого у оккупантов очень сильно "пригорело" от храброго поступка молодого украинца. Они начали угрожать ему расправой и уроками "денацификации". Но ничего у россиян не получится. Тимофей, известный среди молодежи Мариуполя скейтер, уже давно не в городе, и ничего ему сделать россияне не смогут.

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