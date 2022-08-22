Жителів тимчасово окупованих територій закликали приєднатися до флешмобу зі спалювання російських прапорів. Його розпочали вже у Мелітополі, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Перед міноборони Росії вивісили прапор "сьогодні не мій день"

Українські міста не підтримують псевдосвято триколору

У Мелітополі у день псевдосвята російського триколору місцеві жителі спалили кілька прапорів.



Спалювання триколору у Мелітополі / фото телеграм-канал "Це Запоріжжя"

Крім того, в Енергодарі біля мерії зібралися окупанти та колаборанти для підняття свого прапора. Але перетворення міста на російське провалилося, адже людей на "свято" зібралося мало.



Псевдосвято триколору в Енергодарі / фото телеграм-канал "Енергодар сьогодні"

У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули

Російські окупанти знищили Маріуполь та перетворили його на гетто. Втім, навіть в таких складних умовах місцеве населення чинить спротив загарбникам.

Майбутню поразку росіян у війні розуміють навіть школярі. Вони зірвали російський прапор, викинули його та нагадали усім, що окуповані території – це Україна.

Після цього в окупантів дуже сильно "пригоріло" від хороброго вчинку молодого українця. Вони почали погрожувати йому розправою та уроками "денацифікації". Але нічого в росіян не вийде. Тимофій, відомий серед молоді Маріуполя скейтер, вже давно не в місті, тож нічого йому зробити росіяни не зможуть.

Варто переглянути – російський прапор зірвали поблизу захопленого Мелітополя: дивіться відео