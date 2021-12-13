Росія переграла саму себе

У 2014-му році я писав, що Росія не потягне Донбас: він знекровлюватиме її фінансово, наводнюватиме відмороженими "ополченцями", яким однаково, кого вбивати, руйнуватиме зсередини.

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Так і сталось. Росія відчула це на власній шкірі, збагнула, наскільки перфектна ця зброя, і тепер намагається впарити Донбас нам назад, ще й на власних умовах.

Новий формат

Після розмови Зеленського з Байденом з'явилася інформація про новий майданчик перемовин з Росією, в якому візьмуть участь і США.

Очевидно, що давно було потрібно оновити формат, позаяк ані "мінський", ні "нормандський" не працюють. Це хороша новина. І я хочу вірити, що новий формат буде не таким млявим, як існуючі.

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Так, США не воюватимуть за Україну. Але й зміцнювати Росію своєю бездіяльністю вони не будуть. Тому прогнозую, що наші позиції по Донбасу на перемовинах не відрізнятимуться.

Навіщо позбавляти ворога того, що його повільно вбиває.

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