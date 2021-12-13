Тревожные параллели

Всякий раз, когда Запад ведет переговоры с агрессивной Москвой, нас преследует один и тот же глубинный страх. Мы боимся, что нашу судьбу решат за нашей спиной. Пожертвуют украинскими интересами ради умиротворения путинской России. Бросят на съедение Кремлю или принудят к неприемлемым уступкам. В общем, предадут – совсем как несчастную Чехословакию в 1938 году.

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Призрак нового Мюнхенского соглашения преследует украинскую общественность уже более семи лет. И, казалось бы, основания для этого есть: коллективный Запад действительно пребывает не в лучшей форме, а склонность западных политиков к сомнительным компромиссам уже доказана Минскими договоренностями и "Северным потоком-2".

Так свидетельствует история

Однако, сравнивая нашу страну с Чехословакией 1930-х, Путина – с Гитлером, а западный истеблишмент – с Чемберленом и Даладье, обеспокоенные патриоты моделируют не самую плохую для Украины ситуацию.

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Мюнхен-1938 был хоть и позорной, но непродолжительной страницей истории. Уже через год стало очевидно, что, попытавшись решить свои проблемы за счет союзного чехословацкого государства, Запад просчитался, – и что умиротворить агрессора не удалось. В итоге Мюнхенское соглашение признали недействительным, а прежние границы Чехословакии были восстановлены в 1945-м.

Если уж на то пошло, тревогу должны внушать другие, более свежие исторические прецеденты.

Многие ли из нас знают, что в 1953 году Южная Корея верила в скорое освобождение Севера от коммунистов и собиралась воевать до победного конца?

Что перемирие с КНДР было навязано Сеулу администрацией президента Эйзенхауэра, обещавшего своим избирателям прекратить непопулярную войну? Что Вашингтон фактически переломал руководство Республики Кореи через колено, угрожая оставить союзную страну без всякой поддержки? С южнокорейской точки зрения это была явная "зрада", и ее последствия до сих пор дают о себе знать.

Многим ли известно, что китайское место в Совете Безопасности ООН вплоть до начала 1970-х принадлежало Тайваню – верному союзнику западных стран в борьбе с мировым коммунизмом? Что это место отобрали у островного государства, чтобы наладить отношения с маоистским Китаем? Что никого на Западе не остановили ни кровавые преступления китайских коммунистов, ни агрессивная внешняя политика Пекина? С тайваньской точки зрения это была несомненная "зрада", и ее результаты ощущаются по сей день.

А многие ли вспоминают о судьбе Южного Вьетнама, страдавшего от коммунистической агрессии с севера? О Парижском соглашении 1973 года, которое якобы должно было завершить войну, а на деле позволило Америке выйти из войны, не дав союзному государству никаких гарантий и оставив его на произвол судьбы? О последующем падении Сайгона и о сотнях тысяч вьетнамцев, вынужденных бежать из страны на утлых лодках? С южновьетнамской точки зрения это была чудовищная "зрада", и ее плоды оказались необратимыми…

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Запад думает

Сегодня украинцы боятся, что Запад поступит опрометчиво и повторит самоубийственную ошибку 1930-х. Однако такой сценарий маловероятен. Скорее стоит опасаться того, что западный истеблишмент поступит расчетливо, но некрасиво. И тогда в XXI веке могут повториться решения XX века, которые никогда не считались ошибочными: поскольку нанесли ущерб не самому Западу, а только его союзникам.

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