По данным Генштаба ВСУ, кроме многих раненых, в больницу доставили более 50 мертвых врагов.

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Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери:

до 250 человек,

до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Общие потери врага

С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 21 000 российских военных. В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.

Потери врага в технике

танков – 829,

боевых бронированных машин – 2118,

артиллерийских систем – 393,

РСЗО – 136,

средств ПВО – 67,

самолетов – 172,

вертолетов – 151,

автомобильной техники – 1508,

кораблей /катеров – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.