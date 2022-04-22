По данным Генштаба ВСУ, кроме многих раненых, в больницу доставили более 50 мертвых врагов.
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Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери:
- до 250 человек,
- до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.
Общие потери врага
С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 21 000 российских военных. В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.
Потери врага в технике
- танков – 829,
- боевых бронированных машин – 2118,
- артиллерийских систем – 393,
- РСЗО – 136,
- средств ПВО – 67,
- самолетов – 172,
- вертолетов – 151,
- автомобильной техники – 1508,
- кораблей /катеров – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
- специальной техники – 27,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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