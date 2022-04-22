За даними Генштабу ЗСУ, окрім багатьох поранених, у лікарню доправили понад 50 мертвих ворогів.
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Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат:
- до 250 осіб,
- до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.
Загальні втрати ворога
З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 російських військових. У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюють. Точну кількість втрат ворога важко встановити через високу інтенсивність бойових дій.
Втрати ворога у техніці
- танків – 829,
- бойових броньованих машин – 2118,
- артилерійських систем – 393,
- РСЗВ – 136,
- засобів ППО – 67,
- літаків – 172,
- гелікоптерів – 151,
- автомобільної техніки – 1508,
- кораблів /катерів – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
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