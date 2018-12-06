Оккупированный Луганск обклеили желто-голубыми поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины

В оккупированном Луганске появились желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины. Постеры с надписью "Мы победим" появились сразу в нескольких районах города.

Об этом сообщают местные жители, пишет "Радио Свобода".

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Желто-голубые листовки появились в центре Луганска, возле местной больницы №4, вблизи парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.





Кроме того, на листовках изображен силуэт военнослужащего, который целится в медведя в цветах российского флага.

В частности, желто-голубые листовки заметили в центре Луганска, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

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