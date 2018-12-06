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      Оккупированный Луганск обклеили желто-голубыми поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины

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      В оккупированном Луганске появились желто-голубые поздравления ко Дню Вооруженных сил Украины
      В оккупированном Луганске появились желто-голубые поздравления ко Дню Вооруженных сил Украины / Фото из открытых источников

      В оккупированном Луганске появились желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины. Постеры с надписью "Мы победим" появились сразу в нескольких районах города.

      Об этом сообщают местные жители, пишет "Радио Свобода".

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      Желто-голубые листовки появились в центре Луганска, возле местной больницы №4, вблизи парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

      Окупований Луганськ День збройних Сил
       

      Кроме того, на листовках изображен силуэт военнослужащего, который целится в медведя в цветах российского флага.

      Окупований Луганськ День Збройних сил України

      В частности, желто-голубые листовки заметили в центре Луганска, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

      Окупований Луганськ ДЕнь Збройних сил України

      Окупований Луганськ День Збройних сил України

      6 декабря – День Вооруженных сил Украины: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Луганска Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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