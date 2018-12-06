Окупований Луганськ обклеїли жовто-блакитними вітаннями до Дня ЗСУ: фото

В окупованому Луганську з’явилися жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Збройний сил України. Постери з написом "Ми переможемо" з’явились відразу в кількох районах міста.

Про це повідомляють місцеві жителі, пише "Радіо Свобода".

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Жовто-блакитні листівки з’явились у центрі Луганська, біля місцевої лікарні №4, поблизу парку культури та відпочинку 1-го травня, центрального ринку та драматичного театру.





Окрім того, на листівках зображений силует військовослужбовця, який цілиться у ведмедя у кольорах російського прапора.

Зокрема, жовто-блакитні листівки помітили у центрі Луганська, біля лікарні №4, парку культури та відпочинку 1-го травня, центрального ринку та драматичного театру.

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