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      Окупований Луганськ обклеїли жовто-блакитними вітаннями до Дня ЗСУ: фото

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      В окупованому Луганську з'явились жовто-блакитні вітання до Дня Збройних сил України
      В окупованому Луганську з'явились жовто-блакитні вітання до Дня Збройних сил України / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Луганську з’явилися жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Збройний сил України. Постери з написом "Ми переможемо" з’явились відразу в кількох районах міста.

      Про це повідомляють місцеві жителі, пише "Радіо Свобода".

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      Жовто-блакитні листівки з’явились у центрі Луганська, біля місцевої лікарні №4, поблизу парку культури та відпочинку 1-го травня, центрального ринку та драматичного театру.

      Окупований Луганськ День збройних Сил
       

      Окрім того, на листівках зображений силует військовослужбовця, який цілиться у ведмедя у кольорах російського прапора.

      Окупований Луганськ День Збройних сил України

      Зокрема, жовто-блакитні листівки помітили у центрі Луганська, біля лікарні №4, парку культури та відпочинку 1-го травня, центрального ринку та драматичного театру.

      Окупований Луганськ ДЕнь Збройних сил України

      Окупований Луганськ День Збройних сил України

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      6 грудня – День Збройних сил України: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Збройні сили України Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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