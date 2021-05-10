Окно возможностей, – Ткаченко признался, почему стал министром
Александр Ткаченко признался, что занять пост министра культуры и информационной политики его заставили совсем не амбиции. В этих изменениях политик увидел "окно возможностей".
Источник:"Радио Свобода"
По словам Ткаченко, за 10 месяцев он убедился в том, что возможности – очень большие. Главной задачей политик называет трансформацию культуры.
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Это необходимо сделать, чтобы "поднять вес" сферы и создать все условия, чтобы люди могли пользоваться гораздо более качественным культурными услугами.
Трансформировать наше наследие, чтобы люди понимали, что это не только ценность, а что это и о нашем будущем, чтобы они жили в более безопасном информационном обществе, чтобы они больше читали, приобщались к художественным практикам,
– отметил Ткаченко.
По словам политика, для этого сейчас есть все основания. В частности, меняют законы и создают возможности для культурной сферы.
Ткаченко отметил, что сейчас стоит работать с креативными индустриями, которые нуждаются в развитии. Министр признался: внимание на них уже обратили, и сейчас идет диалог.
Следующим шагом планируют создать специальный совет при Кабинете Министров Украины.
Комментируя сроки своего пребывания на должности, Ткаченко вспомнил, что в Украине есть пример – Арсен Аваков.
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