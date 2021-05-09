Уже в мае законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде. Речь идет о середине или конце месяца.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что соответствующие сроки являются целью Украины.

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"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это за цель", – сказал Ткаченко.

Сыграл плохую шутку, – Ткаченко о разговоре касательно законопроекта

По его словам, касательно этого законопроекта уже был разговор с представителями медиасообщества. Но диалог "сыграл плохую шутку".

Министр отметил, что проект за период разговоров вокруг него уже немного устарел, поэтому его нужно доработать. Ткаченко отметил, что документ создает равные права для всех игроков медиарынка.

И в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет, потому что мир не стоит на месте. Такая регуляция есть в Европе и такую ​​регуляцию начинают в Америке,

– сказал глава министерства.

Он добавил, что Украина будет двигаться вместе с цивилизованным миром – по европейским стандартам. В то же время в России регуляция совсем другая.

Напомним! Законопроект о медиа предлагает ввести в сфере медиа совместное регулирование как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

Законопроект о медиа: что известно