Законопроект о медиа: "Слуга народа" утверждает, что за сообщения в соцсетях не будут наказывать
Верховная Рада 19 мая отправила законопроект "О медиа" на доработку. В "Слуге народа" уверяют, что документ не будет предусматривать никаких преследований за частные сообщения в соцсетях и ограничений деятельности онлайн-медиа.
Регулирование деятельности интернет-медиа
Впервые в истории Украины урегулируют деятельность онлайн-медиа, написала в фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Она напомнила, что когда писали закон "Об информационных агентствах", в Украине еще не было ни одного интернет-медиа.
Это (принятие закона – 24 канал) позволит эффективно бороться с информационными атаками государства-агрессора. Но не будет никаких ограничений свободы онлайн-медиа,
– написала Кравчук.
О возможном наказании за сообщения в соцсетях
Нардеп также добавила, что не будет никаких преследований за частные сообщения в социальных сетях.
"По закону, ваша личная фейсбук-страница – это вообще не СМИ. Даже если вы – популярный блоггер", – пояснила депутат.
В проекте закона учли опыт ЕС
По ее словам, законопроект "О медиа" будет ощутимо отличаться от первоначального варианта. Ведь в нем учтены результаты обсуждений с экспертами и международными партнерами.
Кравчук отметила, что документ разработан именно для имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. В Украине хотят ввести правила, которые уже доказали свою эффективность в Европе.
Что известно о законопроекте о медиа
- Рада 19 мая направила на повторное первое чтение в комитет законопроект о СМИ. По словам председателя комитета Александра Ткаченко, необходимо выписать нормы относительно полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также регулирования онлайн-медиа.
- Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрировали в парламенте в конце декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.