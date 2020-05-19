Законопроект о медиа: "Слуга народа" утверждает, что за сообщения в соцсетях не будут наказывать

Верховная Рада 19 мая отправила законопроект "О медиа" на доработку. В "Слуге народа" уверяют, что документ не будет предусматривать никаких преследований за частные сообщения в соцсетях и ограничений деятельности онлайн-медиа.

Регулирование деятельности интернет-медиа

Впервые в истории Украины урегулируют деятельность онлайн-медиа, написала в фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Она напомнила, что когда писали закон "Об информационных агентствах", в Украине еще не было ни одного интернет-медиа.

Это (принятие закона – 24 канал) позволит эффективно бороться с информационными атаками государства-агрессора. Но не будет никаких ограничений свободы онлайн-медиа,

– написала Кравчук.

О возможном наказании за сообщения в соцсетях

Нардеп также добавила, что не будет никаких преследований за частные сообщения в социальных сетях.

"По закону, ваша личная фейсбук-страница – это вообще не СМИ. Даже если вы – популярный блоггер", – пояснила депутат.

В проекте закона учли опыт ЕС

По ее словам, законопроект "О медиа" будет ощутимо отличаться от первоначального варианта. Ведь в нем учтены результаты обсуждений с экспертами и международными партнерами.

Кравчук отметила, что документ разработан именно для имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. В Украине хотят ввести правила, которые уже доказали свою эффективность в Европе.

Что известно о законопроекте о медиа