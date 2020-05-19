Законопроєкт про медіа: "Слуга народу" переконує, що за дописи у соцмережах не каратимуть
Верховна Рада 19 травня відправила законопроєкт "Про медіа" на допрацювання. У "Слузі народу" запевняють, що документ не передбачатиме жодних переслідувань за приватні дописи у соцмережах та обмежень діяльності онлайн-медіа.
Регулювання діяльності інтернет-медіа
Вперше в історії України врегулюють діяльність онлайн-медіа, написала у фейсбуці заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Вона нагадала, що коли писали закон "Про інформаційні агентства", в Україні ще не було жодного інтернет-медіа.
Це (ухвалення закону – 24 канал) дозволить ефективно боротися з інформаційними атаками держави-агресора. Але не буде жодних обмежень свободи онлайн-медіа,
– написала Кравчук.
Про можливе покарання за дописи у соцмережах
Нардепка також додала, що не буде жодних переслідувань за приватні дописи в соціальних мережах.
"Згідно із законом, ваша особиста фейсбук-сторінка – це взагалі не ЗМІ. Навіть якщо ви – популярний блогер", – пояснила депутатка.
У проєкті закону врахували досвід ЄС
За її словами, законопроєкт "Про медіа" відчутно відрізнятиметься від початкового варіанту. Адже у ньому врахували результати обговорень з експертами та міжнародними партнерами.
Кравчук наголосила, що документ розроблений саме для імплементації Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. В Україні хочуть впровадити правила, які вже довели свою ефективність в Європі.
Що відомо про законопроєкт про медіа
- Рада 19 травня направила на повторне перше читання до профільного комітету законопроєкт про медіа. За словами голови комітету Олександра Ткаченка, необхідно виписати норми щодо повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також регулювання онлайн-медіа.
- Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрували у парламенті наприкінці грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.
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