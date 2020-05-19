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Законопроєкт про медіа: "Слуга народу" переконує, що за дописи у соцмережах не каратимуть

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"Слуга народу" переконує, що за дописи у соцмережах не каратимуть
"Слуга народу" переконує, що за дописи у соцмережах не каратимуть / ms.detector.media

Верховна Рада 19 травня відправила законопроєкт "Про медіа" на допрацювання. У "Слузі народу" запевняють, що документ не передбачатиме жодних переслідувань за приватні дописи у соцмережах та обмежень діяльності онлайн-медіа.

Регулювання діяльності інтернет-медіа

Вперше в історії України врегулюють діяльність онлайн-медіа, написала у фейсбуці заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Вона нагадала, що коли писали закон "Про інформаційні агентства", в Україні ще не було жодного інтернет-медіа.

Це (ухвалення закону – 24 канал) дозволить ефективно боротися з інформаційними атаками держави-агресора. Але не буде жодних обмежень свободи онлайн-медіа,
– написала Кравчук.

Про можливе покарання за дописи у соцмережах

Нардепка також додала, що не буде жодних переслідувань за приватні дописи в соціальних мережах.

"Згідно із законом, ваша особиста фейсбук-сторінка – це взагалі не ЗМІ. Навіть якщо ви – популярний блогер", – пояснила депутатка.

У проєкті закону врахували досвід ЄС

За її словами, законопроєкт "Про медіа" відчутно відрізнятиметься від початкового варіанту. Адже у ньому врахували результати обговорень з експертами та міжнародними партнерами.

Кравчук наголосила, що документ розроблений саме для імплементації Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. В Україні хочуть впровадити правила, які вже довели свою ефективність в Європі.

Що відомо про законопроєкт про медіа

  • Рада 19 травня направила на повторне перше читання до профільного комітету законопроєкт про медіа. За словами голови комітету Олександра Ткаченка, необхідно виписати норми щодо повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також регулювання онлайн-медіа.
  • Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрували у парламенті наприкінці грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Новини політики Facebook Інтернет Слуга народу Законодавство Медіа ЗМІ
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