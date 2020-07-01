Поддержать в первом чтении доработанный законопроект о медиа порекомендовал Верховной Раде Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Там отметили, что этот документ существенно повлияет на прозрачность украинских медиа.

Председатель Комитета Никита Потураев на заседании заявил, что этот законопроект сформирует украинское медиапространство и медиарынок исключительно в интересах украинских граждан. Также он станет прозрачным, равноправным и конкурентным.

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Никита Потураев отметил, что соответствующий законопроект точно не ограничит права журналистов или редакционных коллективов, в том числе и иностранных СМИ. Единственными, для кого этот законопроект будет не выгодным – для медиа государства-агрессора и пользователей социальных сетей.

Справка. Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект "О медиа" 19 мая 2020 года.

Журналисты написали коллективное обращение

Журналисты различных СМИ написали коллективное обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и в соответствующие комитеты с просьбой отклонить законопроект "О медиа".

"Он (законопроект – 24 канал) нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", – пояснили журналисты свою позицию в обращении.

Они убеждены, что "нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц". Такие выводы журналисты обнародовали со ссылкой на оценку экспертов.

Мы убеждены, что инициатива регулирования такой чувствительной сферы, как свобода слова, не может идти исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами,

– написали в обращении.

В конце представители СМИ заключили, что требуют от Верховной Рады отклонения законопроекта.