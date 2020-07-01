Підтримати в першому читанні доопрацьований законопроєкт про медіа порекомендував Верховній Раді Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Там зазначили, що цей документ суттєво вплине на прозорість українських медіа.

Голова Комітету Микита Потураєв на засіданні заявив, що цей законопроєкт сформує український медіапростір і медіаринок виключно в інтересах українських громадян. Також він стане прозорим, рівноправним і конкурентним.

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Микита Потураєв зазначив, що відповідний законопроєкт точно не обмежить права журналістів або редакційних колективів, зокрема й іноземних медіа. Єдиними, для кого цей законопроєкт буде не вигідним – для медіа держави-агресора та користувачів соціальних мереж.

Довідка. Верховна Рада України відправила на доопрацювання законопроєкт "Про медіа" 19 травня 2020 року.

Журналісти написали колективне звернення

Журналісти різних ЗМІ написали колективне звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та до відповідних комітетів з проханням відхилити законопроєкт "Про медіа".

"Він (законопроєкт – 24 канал) порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод", – пояснили журналісти свою позицію у зверненні.

Вони переконані, що "нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа надають органам державної влади повноваження щодо "встановлення правди". Немає сумнівів, що такі повноваження буде використано для контролю за висловленням політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб". Такі висновки журналісти оприлюднили з посиланням на оцінку експертів.

Ми переконані, що ініціатива регулювання такої чутливої сфери, як свобода слова, не може йти винятково від політиків, які завжди керуються швидкоплинними інтересами,

– написали у зверненні.

Вкінці представники ЗМІ підсумували, що вимагають від Верховної Ради відхилення законопроєкту.