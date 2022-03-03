По словам Дмитрия Орлова, местные жители встали на защиту Энергодара. Российские оккупанты открыли огонь.

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Около 100 единиц техники зашло в город Энергодар. Им оказывает сопротивление мирное население. Был открыт огонь по населению,

– сказал Орлов.

Военная техника в городе Энергодар: видео

Сейчас появилась информация о том, что на блокпосте продолжается бой.

Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановом во время обстрела пострадали несколько домов,

– сообщил городской глава.

Информация о раненых уточняется.

На блокпосте оккупанты стреляют в мирных жителей, продолжается бой: видео

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