За словами Дмитра Орлова, місцеві жителі стали на захист Енергодара. Російські окупанти відкрили вогонь.

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Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшло в місто Енергодар. Їм чинить супротив мирне населення. Був відкритий вогонь по населенню,

– сказав Орлов.

Військова техніка в місті Енергодар: відео



Наразі з'явилась інформація про те, що на блокпості триває бій.

Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією, на бульварі Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків,

– повідомив міський голова.

Інформація про поранених наразі уточнюється.

На блокпості окупанти стріляють в мирних жителів, триває бій: відео

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