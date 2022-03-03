За словами Дмитра Орлова, місцеві жителі стали на захист Енергодара. Російські окупанти відкрили вогонь.
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Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшло в місто Енергодар. Їм чинить супротив мирне населення. Був відкритий вогонь по населенню,
– сказав Орлов.
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Наразі з'явилась інформація про те, що на блокпості триває бій.
Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією, на бульварі Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків,
– повідомив міський голова.
Інформація про поранених наразі уточнюється.
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