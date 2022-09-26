Кроме несовершеннолетних "переселяют" и взрослых украинцев. Около полутора миллионов депортированных в россию граждан до сих пор не могут вернуться домой. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Депортация украинцев: что известно

Захватчики массово вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в россию. В основном забирают женщин и детей. Последних незаконно отдают на усыновление в российские семьи.

Родные депортированных до сих пор не могут выйти с ними на связь и получить какую-либо информацию.

Сколько детей похитили россияне

Оккупанты вывезли не менее семи тысяч несовершеннолетних. Такие цифры ранее озвучил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Высокопоставленный чиновник заверил, что в россии делают все, чтобы не возвращать наших детей. Даже упростили законодательство по усыновлению.

Это также нарушение международного права и яркий пример того, что россия делает именно геноцид украинской нации. Ибо принудительное перемещение группы одной национальности является прямым определением геноцида,

– подчеркнул Лубинец.

Украине нужна помощь международного сообщества

Ольга Стефанишина убеждена, что сейчас как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основополагающих прав человека. Чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинцев, нужно удвоить совместные усилия.

Обратите внимание! Если вы потеряли связь с родными, которых оккупанты депортировали в россию, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 15 – 48.

Депортация маленьких украинцев: последние новости

Оккупанты вывезли из Мариуполя минимум полтысячи детей.

Россиян призывают усыновлять депортированных несовершеннолетних украинцев. За это семьям обещают ежегодно платить по 20 тысяч рублей. А за ребенка с инвалидностью вроде бы можно получить и 150 тысяч.

Незаконной процедурой вывоза несовершеннолетних занимается детский омбудсмен россии мария львова-белова.

По данным украинского омбудсмена, по состоянию на начало сентября удалось вернуть только 51 украинского ребенка.

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