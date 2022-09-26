Окрім неповнолітніх "переселяють" і дорослих українців. Близько півтора мільйона депортованих у росію громадян досі не можуть повернутися додому. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Депортація українців: що відомо

Загарбники масово вивозять українців з тимчасово окупованих територій до росії. Здебільшого забирають жінок та дітей. Останніх незаконно віддають на всиновлення у російські сім'ї.

Рідні депортованих досі не можуть вийти з ними на зв'язок та отримати хоча б якусь інформацію.

Скільки дітей викрали росіяни

Окупанти вивезли щонайменше сім тисяч неповнолітніх. Такі цифри раніше озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Високопосадовець запевнив, що в росії роблять усе, аби не повертати наших дітей. Навіть спростили законодавство щодо усиновлення.

Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що росія чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду,

– підкреслив Лубінець.



Україні потрібна допомога міжнародної спільноти

Ольга Стефанішина переконана, зараз як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини. Аби не допустити насильницької експлуатації українців, треба подвоїти спільні зусилля.

Зверніть увагу! Якщо ви втратили зв'язок з рідними, яких окупанти депортували до росії, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15 – 48.

Депортація маленьких українців: останні новини

Окупанти вивезли з Маріуполя щонайменше пів тисячі дітей.

Росіян заохочують всиновлювати депортованих неповнолітніх українців. За це сім'ям обіцяють щороку платити по 20 тисяч рублів. А за дитину з інвалідністю нібито можна отримати і 150 тисяч.

Незаконною процедурою вивезення неповнолітніх опікується дитячий омбудсмен росії марія львова-бєлова.

За даними українського омбудсмена, станом на початок вересня вдалося повернути лише 51 українську дитину.

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