Речь идет о людях из 52 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
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Следует отметить, что на украинскую территорию направляются опытные иностранные ветераны и добровольцы.
Общее количество заявок от иностранцев, желающих помочь Украине бороться против агрессии России, достигло почти 20 тысяч,
– заявили в МИД.
Следует отметить, что 6 марта в Украину прибыли бывшие морские пехотинцы Великобритании, чтобы помочь украинскому народу.
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