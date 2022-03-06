Речь идет о людях из 52 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Следует отметить, что на украинскую территорию направляются опытные иностранные ветераны и добровольцы.

Общее количество заявок от иностранцев, желающих помочь Украине бороться против агрессии России, достигло почти 20 тысяч,

– заявили в МИД.

Следует отметить, что 6 марта в Украину прибыли бывшие морские пехотинцы Великобритании, чтобы помочь украинскому народу.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!