Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами. Об этом написал журналист Fox News Лукас Томлинсон.
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Все больше иностранцев вызываются бороться за Украину и вступают в ряды Интернационального легиона терробороны.
Источник:твиттер Лукаса Томлинсона
Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами. Об этом написал журналист Fox News Лукас Томлинсон.
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