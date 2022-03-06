Когда он услышал, что российские войска напали на Украину, то вспомнил об американском солдате украинского происхождения, служившем вместе с ним в Ираке. И решил, что хочет помочь украинцам защищать свою Родину.

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Паркер отметил, что готов и в бой идти, и быть инструктором: "Мы рады помочь в любом случае". Почему "мы"? Потому что таких как Паркер – много.

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Представитель посольства Украины в Вашингтоне сообщил, что 3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединиться к международному батальону и противостоять силам России.

Призвал к этому Президент Украины Владимир Зеленский.

А правительство украинское уже временно отменило визовые требования для добровольцев.

К слову, для уже упомянутого Мэтью Паркера борьба в Украине – это больше, чем оборона одной страны, подвергшейся неспровоцированному нападению большего соседа. Как и многие добровольцы, он считает, что демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет победить.

Те, с кем воюют украинцы – типичные бандиты. Они не уважают международное право, не заботятся о женщинах и детях. Мы и раньше воевали с таким типом людей,

– сказал Паркер.

И подытожил: "Путин уже захватил Крым, чего нельзя было допускать. Это была слабость международного сообщества. Ему нельзя позволить захватить остальную Украину".