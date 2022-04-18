Чтобы помочь жителям, из Одессы отправили около 2,5 тонн воды. Об этом рассказала представительница Гуманитарного волонтерского центра Инга Кординовская.

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Около 2,5 тонн воды отправили в Николаев

Всего удалось собрать около 40 тонн воды. Люди продолжают приносить ее в бутылках и бутылях,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в город отправились 5 водовозов по 8 кубометров каждый. Как отметил мэр Геннадий Труханов, они будут работать там в течение недели – возить воду из скважин людям.

Сейчас над восстановлением централизованного водоснабжения ведутся активные работы. Впрочем, на фоне боевых действий в районе повреждения выполнить их вполне невозможно.

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