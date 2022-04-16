Жители Николаева остались без централизованного водоснабжения. Возобновить подачу воды службы не могут из-за боевых действий.
Читайте также Зеленский прогнозирует, что переговоры Украины и России завершатся подписанием двух документов
Выход из ситуации
Для технических нужд жители Николаева набирают воду из Южного Буга. Питьевую воду николаевцы покупают в магазинах.
Кроме того, питьевой водой людей обеспечивают окрестные села, где есть скважины и колодцы.
Над возоблением водоснабжения ведутся активные работы, но из-за боевых действий в районе повреждения выполнить их в полном объеме невозможно.
Будет интересно – возле Севастополя скопилось 39 боевых кораблей и катеров: видео