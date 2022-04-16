Мешканці Миколаєва залишилися без централізованого водопостачання. Відновити подачу води служби не можуть через бойові дії.

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Вихід із ситуації

Для технічних потреб мешканці Миколаєва набирають воду з Південного Бугу. Питну воду миколаївці купують у магазинах.

Окрім того, питною водою людей забезпечують довколшині села, де є скважини та криниці.

Над відновленням водопостачання ведуться активні роботи, але через бойові дії у районі пошкодження виконати їх в повному об'ємі неможливо.

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