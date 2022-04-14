Кубраков: Вся наша транспортная инфраструктура пострадала

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, оккупанты с первого дня полномасштабной войны начали разрушать аэропорты.

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Кубраков заявил, что самые массовые разрушения претерпела дорога. Российские оккупанты уничтожили около 300 мостов по всей территории Украины.

Начиная с первого дня у нас начались разрушения аэропортов – это была самая первая волна. Конечно, самые массовые разрушения – это дороги. Около 300 разрушенных мостов по всей стране,

– сказал министр.

Он отметил, что больше всего пострадали те области, где были или происходят активные боевые действия.

Враг обстрелял порты и перебил участки на железной дороге

Глава Министерства инфраструктуры рассказал, что из-за войны пострадала железная дорога и порты.

"Железная дорога – так же: есть много поврежденных участков, есть поврежденные мосты. Например, возле Вознесенска большой мост. Есть поврежденные станции, вокзалы. Порты обстреляны. Николаевский порт уже не первый раз обстреливался, ракеты туда попадали и авиационные бомбы прилетали", – рассказал. Кубраков.

Министр добавил, что вся транспортная инфраструктура в Украине "в той или иной степени пострадала".