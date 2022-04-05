По подсчетам Мининфраструктуры, на восстановление одного моста понадобится 2 – 3 месяца. Об этом сообщили 4 апреля.

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В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2 – 3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для восстановления сообщения по трассе Киев – Чоп,

– говорится в сообщении.

Поэтому на Киевщине разрушены 5 мостов:

мост на автомобильной дороге М-06 Киев – Чоп, Стоянка;

мост между Бучей и Ирпенем;

мост через р. Буча, на дороге Т-10-01;

мост на дороге Р-30 Подъезд к Ирпеню км 6+000;

мост на дороге М – 07 Киев – Ковель-Ягодин км 23+000 через реку Ирпень в Гостомеле.

Сейчас Службы автодорог в Киевской области уже начали работу над:

устройством переправы и началом строительства моста на трассе М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка;

устройством временной дороги и строительством нового моста на маршруте Р-30. Подъезд до Ирпеня.

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