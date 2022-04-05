За підрахунками Мінінфраструктури, на відбудову одного мосту знадобиться 2 – 3 місяці. Про це повідомили 4 квітня.

Зверніть увагу На Північному мості у Києві повністю відновили рух транспорту в обох напрямках

Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2 – 3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп,

– мовиться в повідомленні.

Відтак на Київщині зруйновані 5 мостів:

міст на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, Стоянка;

міст між Бучею та Ірпенем;

міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;

міст на дорозі Р-30 Під'їзд до Ірпеня км 6+000;

міст на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин км 23+000 через річку Ірпінь в Гостомелі.

Наразі Служби автодоріг у Київській області вже розпочали роботу над:

влаштуванням переправи та початком будівництва мосту на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка;

влаштуванням тимчасової дороги на будівництвом нового мосту на маршруті Р-30. Під'їзд до Ірпеня.