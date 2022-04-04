Об этом сообщает официальный телеграм-канал Киевской городской государственной администрации. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
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Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С 4 апреля по нему будет курсировать также и метро.
Кроме того, Киевская городская госадминистрация отмечает, что Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.
Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать автомобили скорой помощи и гуманитарные грузы,
– говорится в сообщении КГГА.
Ранее первый заместитель Киевского городского совета Николай Поворозник отметил, что в метро до сих пор прячутся люди, однако часть из них идет днем на работу. К тому же, по его словам, большое количество людей возвращается в Киев, в городе запускают общественный транспорт.
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