Подачи электроэнергии ждут 87 666 потребителей. Всего отключено около 700 трансформаторных подстанций.

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В настоящее время без света остаются 26 населенных пунктов полностью, еще 15 – частично.

Больше всего обесточений после обстрелов в таких населенных пунктах:

Рубежном,

Северодонецке, и близлежащих поселках,

Кременной,

Лисичанску,

в Попаснянщине.

Ситуация остается напряженной. Наши энергетики выезжают на места, как только утихают обстрелы, работают почти круглосуточно,

– объяснил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

И разрывов линий электропередач становится все больше. "Россияне обесточивают Луганщину целыми населенными пунктами, но специалисты под обстрелами делают почти невозможное, собственными силами восстанавливая кое-где разорванные вдребезги ЛЭП", – добавил он.

К слову, с начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%.