Подачи электроэнергии ждут 87 666 потребителей. Всего отключено около 700 трансформаторных подстанций.
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В настоящее время без света остаются 26 населенных пунктов полностью, еще 15 – частично.
Больше всего обесточений после обстрелов в таких населенных пунктах:
- Рубежном,
- Северодонецке, и близлежащих поселках,
- Кременной,
- Лисичанску,
- в Попаснянщине.
Ситуация остается напряженной. Наши энергетики выезжают на места, как только утихают обстрелы, работают почти круглосуточно,
– объяснил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
И разрывов линий электропередач становится все больше. "Россияне обесточивают Луганщину целыми населенными пунктами, но специалисты под обстрелами делают почти невозможное, собственными силами восстанавливая кое-где разорванные вдребезги ЛЭП", – добавил он.
К слову, с начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%.
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