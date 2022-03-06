Новость сообщил Юрий Погуляйко – председатель Волынской ОВА. Он подчеркнул, что эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. В настоящее время уточняют информацию об их логистике и встрече.

Обратите внимание Там уже гуманитарная катастрофа, – Вениславский о Мариуполе и Волновахе

Важно. Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы,

– подчеркнул Погуляйко.

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