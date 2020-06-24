Компания планирует и в дальнейшем оказывать стране поддержку, пока эпидемия наконец не закончится.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" и ее акционеры еще с начала распространения в Украине коронавирусной инфекции направили на ее борьбу около 500 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе пресс-конференции в международном аэропорту "Борисполь", которая состоялась из-за прибытия в Киев из Китая самолета с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19, перелет которого был оплачен компанией "Метинвест" .

Юрий Рыженков отметил, что компания еще с первых дней включились в борьбу с коронавирусом в Украине. За это время было восстановлено инфекционные отделения в городах присутствия, помощь предусматривала обеспечение кислородом, поставкой аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов, лабораторий, оборудования и защитных приспособлений для медиков.

Уже сегодня, если взять благотворительные взносы за последние три месяца от наших акционеров и компании, то эта цифра приближается к 500 миллионов гривен,

– отметил Рыженков.

Он добавил, что для компании очень важно поддержать украинское правительство и жителей страны в противодействии распространению инфекции. Поэтому компания планирует и дальше оказывать такую ​​поддержку, пока страна не победит пандемию.

Также гендиректор сообщил, что с начала распространения инфекции компания приняла все необходимые меры для сохранения здоровья своих сотрудников.

"Мы перевели почти 90% офисных сотрудников на удаленную работу. В таком режиме они работают до сих пор. Также мы ввели необходимые процедуры дезинфекции на рабочих местах, а также в транспорте, который доставляет наших сотрудников на работу. Наши работники обеспечиваются масками в ежедневном режиме. Также мы ввели необходимые меры температурного скрининга, симптоматического скрининга, чтобы как можно быстрее выявлять потенциально больных", – сказал Рыженков.

В результате все эти меры оказались эффективными, ведь их почти 80 тысяч сотрудников заболели только 50 человек.