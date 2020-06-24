Компанія планує і надалі надавати країні підтримку, поки врешті епідемія завершиться.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" та її акціонери ще з початку поширення в Україні коронавірусної інфекції направили на її боротьбу близько 500 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в ході прес-конференції в міжнародному аеропорту "Бориспіль", яка відбулась через прибуття до Києва з Китаю літака з вантажем гуманітарного призначення для протидії поширенню COVID-19, переліт якого був оплачений компанією "Метінвест".

Юрій Риженков зазначив, що компанія ще з перших днів включилися в боротьбу з коронавірусом в Україні. За цей час було відновлено інфекційні відділення в містах присутності, допомога передбачала забезпечення киснем, постачанням апарати штучної вентиляції легенів, тестів, лабораторій, обладнання та захисних пристосувань для медиків.

Вже на сьогодні, якщо взяти благодійні внески за останні три місяці від наших акціонерів та самої компанії, то ця цифра наближається до 500 мільйонів гривень,

– зазначив Риженков.

Він додав, що для компанії дуже важливо підтримати український уряд і жителів країни у протидії поширенню інфекції. Тому компанія планує і далі надавати таку підтримку, поки країна не переможе пандемія.

Також гендиректор повідомив, що з початку розповсюдження інфекції компанія вжила всі необхідні заходи для збереження здоров'я своїх співробітників.

"Ми перевели майже 90% офісних співробітників на віддалену роботу. У такому режимі вони працюють і досі. Також ми ввели необхідні процедури дезінфекції на робочих місцях, а також у транспорті, що доставляє наших співробітників на роботу. Наші працівники забезпечуються масками в щоденному режимі. Також ми ввели необхідні заходи температурного скринінгу, симптоматичного скринінгу, щоб якомога швидше виявляти потенційно хворих", – сказав Риженков.

У результаті всі ці заходи виявилися ефективними, адже з майже 80 000 співробітників захворіли лише 50 осіб.