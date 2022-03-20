Соответствующую информацию сообщило Суспільне, ссылаясь на мэра Николаева. Кстати, известно, что оккупанты уже покидают город.
Обратите внимание Российские войска отодвигаются от Николаева, – Ким
Часть людей выехали из Николаева
Приблизительно треть жителей уехали из Николаева после нападения России на Украину,
– заявил Сенкевич.
Предварительно неизвестно, о каком количестве людей идет речь. Однако 19 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.
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