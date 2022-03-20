Соответствующую информацию сообщило Суспільне, ссылаясь на мэра Николаева. Кстати, известно, что оккупанты уже покидают город.

Обратите внимание Российские войска отодвигаются от Николаева, – Ким

Часть людей выехали из Николаева

Приблизительно треть жителей уехали из Николаева после нападения России на Украину,

– заявил Сенкевич.

Предварительно неизвестно, о каком количестве людей идет речь. Однако 19 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.