Об этом глава Николаевской ОВ заявил в эфире украинского телемарафона, передает 24 канал.

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Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50 – 70 километров.

– заявил Ким.

Глава ОВА добавил, что боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.

Напомним, что утром 18 марта оккупанты обстреляли казарму в Николаеве, где спали украинские военнослужащие. Но Ким отказался комментировать эту ситуацию из-за военной тайны. Только отметил, что спасательная операция продолжается.

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