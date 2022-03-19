Про це голова Миколаївської ОВА заявив в ефірі українського телемарафону, передає 24 канал.
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Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів,
– заявив Кім.
Голова ОВА додав, що бойові дії відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку.
Нагадаємо, що вранці 18 березня окупанти обстріляли казарму у Миколаєві, де спали українські військовослужбовці. Але Кім відмовився коментувати цю ситуацію через військову таємницю. Лише зазначив, що рятувальна операція триває.
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