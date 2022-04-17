Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью иностранному СМИ. Он также рассказал, чего ждать Украине в ближайшие недели.

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Чего ждать от России в ближайшее время

В частности, по его словам, стоит ожидать усиления ожесточенных боев на востоке Украины и на Донбассе. Россия планирует широкомасштабное наступление на этой части Украины.

Также будут отчаянные попытки российских войск любой ценой покончить с Мариуполем. Это мои предположения,

– сказал Кулеба.

Более того, как он добавил, ракетные обстрелы Киева и других городов Украины будут продолжаться.

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