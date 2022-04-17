Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іноземному ЗМІ. Він також розповів, чого очікувати Україні у найближчі тижні.

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Чого чекати від Росії найближчим часом

Зокрема, за його словами, варто чекати на посилення запеклих боїв на сході України та на Донбасі. Росія планує широкомасштабний наступ на цій частині України.

Також будуть відчайдушні спроби російських військ за будь-яку ціну покінчити з Маріуполем. Це мої припущення,

– сказав Кулеба.

Ба більше, як він додав, ​​ракетні обстріли Києва та інших міст України триватимуть і надалі.

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