Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Кадирівці в Маріуполі обстрілюють будинки в районі, який давно під їхньою окупацією

Бої йдуть на лише на "Азовсталі"

Він повідомив, що наразі немає достатньої кількості зброї для деблокади Маріуполя.

За словами Арестовича, міський голова Маріуполя розповів, що бої йдуть не лише на "Азовсталі", а й на вулиці, яка розташована у декількох кілометрах звідти.

"Тобто російські повідомлення про те, що вони оточили та висунули ультиматими – це все інформаційна боротьба. Не звертайте увагу на те, що кажуть росіяни", – попросив він.

Радник глави ОП наголосив, що захисники Маріуполя тримаються. Українське командування, як може, надає допомогу.

З Маріуполя хочуть зробити Алеппо

Арестович заявив, що для президента тема Маріуполя – №1. Він робить надлюдські зусилля, щоб домовитися з керівниками міжнародних організацій та країн світу, щоб вплинути на Росію і вивезти хоча б цивільних. Але окупанти цього не дають.

Ми маємо розуміти, що війна – це двосторонній процес, не все залежить від колективного тиску світової спільноти. Росіяни хочуть зробити Маріуполь показовим місцем – зробити там показову розправу, як вони зробити з Алеппо в Сирії,

– запевнив він.

Радник глави ОП сподівається, що найближчим часом вийде вмовити російський режим хоча б на гуманітарні коридори.

До слова, російські військові не можуть взяти Маріуполь через потужний спротив Збройних Сил України. Українські воїни мужньо стоять на захисті міста. Героїчний захист Маріуполя потрапив на відео – дивіться його у статті.

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