США объявили о завершении международной военной миссии в Ираке. Ее разворачивали в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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Миссия в Сирии продолжится

Коалиция объявила, что ее военная миссия в Ираке должна завершиться в течение следующих 12 месяцев, а окончательный дедлайн установлен на конец сентября 2025 года.

Должен состояться переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности, направленного на укрепление иракских сил при одновременном продолжении давления на ИГИЛ.

В то же время военная миссия коалиции в Сирии продолжится до сентября 2026 года.

Правительство Ирака поблагодарило за поддержку и помощь, которую им предоставили для противостояния общей угрозе обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Первый раунд официальных переговоров по выводу американских войск провели еще зимой.