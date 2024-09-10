Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что страны арабского мира действительно имеют налаженные контакты с Кремлем, а также и с Украиной. Возможность донести информацию есть.

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Какую игру ведет Россия

Хотя Владимир Путин якобы ищет контакты и хочет договориться о переговорах, но на самом деле может иметь совсем другие намерения. Сейчас публично российский диктатор говорит о том, что готов договариваться, если ему отдадут Донбасс.

Люди, которые связаны с генеральным штабом России, сказали мне, что там не исключают возможности масштабного наступления на Харьков и захвата города. Не знаю, можно ли верить такой информации, но в военных кругах эту тему обсуждают,

– отметил Геннадий Гудков.

Пока невозможно сказать, или это только разговоры военных, или что-то большее, но надо внимательно наблюдать, какими будут действия страны-агрессора.

"Путин не собирается останавливаться, заканчивать войну. Хотя в других средах говорят, что через несколько месяцев боевые действия пойдут на спад", – добавил российский оппозиционный политик.

Как точно должен выглядеть финал войны пока никто не готов сказать. Но есть убеждение, что это надо сделать до конца 2024 года. Поэтому ситуация внутри России очень неопределенная, даже сложно сказать на что именно рассчитывает Путин. Возможно, он ждет конца выборов в США и победы Дональда Трампа, чтобы потом сесть за стол переговоров.