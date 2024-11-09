Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Смотрите также "Камбек века и приговор Америке": почему Трамп победил и что будет с Украиной – обзор западных СМИ

Готова ли Украина к уступкам территориями

Глава МИД Украины напомнил, что еще в конце сентября президент Владимир Зеленский во время визитов в Нью-Йорк и Вашингтон для участия в высоком сегменте Генассамблеи ООН встречался с Дональдом Трампом, который тогда только был кандидатом в президенты США.

И во время этой встречи президент Зеленский представил наше видение достижения справедливого мира для Украины, и эта философия также была отражена в поздравлении новоизбранного президента США, то есть достижение мира через силу,

– заявил Сибига.

Он также повторил свои слова относительно того, что украинский лидер лично представил тогда План победы с четкой последовательностью действий, шагов, в частности совместных. Украинский дипломат также напомнил, что одним из сегментов документа является вступление Украины в НАТО.

К слову, по мнению министра иностранных дел Украины, скорость проведения телефонного разговора сразу между главами после того, как Трамп выиграл выборы в США является прямым свидетельством уже существующего прямого диалога между лидерами обоих государств.