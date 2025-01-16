Такие решения надо было принимать превентивно еще до начала полномасштабного вторжения. Как рассказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, предоставление необходимого количества оружия еще в январе 2022 года могло бы сделать невозможным войну.

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Как Трамп может остановить Путина

Космическая программа является одним из козырей Владимира Путина. Это фактор влияния, который демонстрирует глобальность России на международной арене. Но даже ее можно ограничить, использовав фактор технологий.

Отказ от любого сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией на уровне космических программ, отказ от поставок компонентов – все это существенно ограничит возможности страны-агрессора.

Но главный аргумент против России – это усиление санкций. Цена на нефть и контроль над ней, ограничение уровня сотрудничества между Китаем и Россией может закончить агрессию против Украины,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что настоящий результат принесут переговоры Соединенных Штатов с Китаем, а не с Кремлем. Тогда можно надеяться на изменения на линии фронта.

"Думаю, Трамп пройдет внутреннюю трансформацию и поймет, что единственный путь, которым можно одолеть Путина – бороться против него всеми возможными методами и ограничивать его способности на внешней арене", – подчеркнул Максим Джигун.