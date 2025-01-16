Такі рішення треба було ухвалювати превентивно ще до початку повномасштабного вторгнення. Як розповів 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, надання необхідної кількості зброї ще в січні 2022 року могло б унеможливити війну.

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Як Трамп може зупинити Путіна

Космічна програма є одним із козирів Владіміра Путіна. Це фактор впливу, який демонструє глобальність Росії на міжнародній арені. Але навіть її можна обмежити, використавши фактор технологій.

Відмова від будь-якої співпраці між Сполученими Штатами й Росією на рівні космічних програм, відмова від постачання компонентів – все це суттєво обмежить можливості країни-агресорки.

Але головний аргумент проти Росії – це посилення санкцій. Ціна на нафту й контроль над нею, обмеження рівня співпраці між Китаєм і Росією може закінчити агресію проти України,

– наголосив політолог.

Він додав, що справжній результат принесуть переговори Сполучених Штатів з Китаєм, а не з Кремлем. Тоді можна сподіватися на зміни на лінії фронту.

"Думаю, Трамп пройде внутрішню трансформацію і зрозуміє, що єдиний шлях, яким можна здолати Путіна – боротися проти нього всіма можливими методами та обмежувати його спроможності на зовнішній арені", – підкреслив Максим Джигун.