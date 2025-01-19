В соответствии с этим соглашением также вернули и заложников, а на это отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Вернули трех женщин

Нетаньяху назвал возвращение трех заложниц "невероятно трогательным днем".

Он также отметил, что это первые заложники, которых Израиль возвращает домой "в этом раунде". Вся нация приветствует их с возвращением в свое государство.

Он отметил, что заложники прошли через ад, они идут из темноты к свету и действительно выходят из рабства ради свободы.

Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Великий день,

– подчеркнул Нетаньяху.

В рамках договоренности о перемирии с ХАМАС среди первых трех заложниц, которые были освобождены, оказались гражданки Великобритании и Румынии.