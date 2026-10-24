Об этом уже говорят в кулуарах: Огризко описал опасный сценарий завершения войны

На Западе все чаще обсуждают возможные сценарии завершения войны в Украине, среди которых – замораживание боевых действий по нынешней линии фронта или передача России оккупированных территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в НАТО. Однако такие предложения вызывают немало вопросов. В частности, не станет ли такой компромисс лишь паузой, которая позволит России подготовиться к новому наступлению.

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В то же время политика Дональда Трампа и возможные договоренности Вашингтона с Москвой создают для Киева дополнительные риски. Специально для 24 Канала дипломат Владимир Огрызко проанализировал, почему территориальные уступки не гарантируют Украине членства в НАТО, как Киеву следует выстраивать отношения с США и что может заставить Кремль изменить свои требования.

Какой вариант завершения войны является ловушкой?

В последнее время в западных СМИ, в частности в влиятельных изданиях вроде Financial Times, все чаще появляются публикации о возможных вариантах завершения войны.

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Один из самых популярных кулуарных сценариев, который активно обсуждается в политических кругах, предусматривает замораживание текущей линии фронта или даже передачу России оккупированных территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности и вступление Украины в Североатлантический альянс.

Владимир Огрызко категорически подчеркивает, что подобные информационные утки являются лишь попыткой определенных западных политических групп прощупать почву и проверить реакцию общества.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что готовзаключить соглашение о прекращении войны, если боевые действия удастся остановить по нынешней линии фронта. Однако есть важный момент – Украина никогда не согласится признавать временно оккупированные территории российскими.

На практике реализовать такой план абсолютно невозможно. Механизма добровольной передачи украинских территорий государству-агрессору просто не существует.

В соответствии с действующим законодательством, во время действия военного положения категорически запрещено вносить изменения в Конституцию или проводить какие-либо выборы и референдумы. Ни один политик, включая президента или любого другого высокопоставленного чиновника, не имеет правовых оснований принимать решение об отчуждении суверенных земель – это исключительное право всего украинского народа.

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Организация же общеукраинского референдума требует колоссального времени на подготовку и проведение, что в условиях ежедневных обстрелов является нереалистичным.

Кроме того, само обещание членства в НАТО в обмен на территории является откровенной манипуляцией. Ключ к Альянсу находится в Вашингтоне, где представители новой администрации, в частности вице-президент Джей Ди Венс, открыто выступают против присоединения Украины.

Западные политики пытаются повесить перед Украиной иллюзорную приманку, требуя взамен вполне реальных и болезненных уступок, что является путем в никуда.

Как сейчас Украине следует вести себя с США?

Анализируя возможные трехсторонние переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, дипломат отмечает, что у каждого из участников будет своя, абсолютно оторванная от других повестка дня.

Для Трампа приоритетом является не спасение Украины, а его давняя идея-фикс – ядерное разоружение и попытка вовлечь Китай в договоры о контроле над вооружениями. В то же время Пекин отвергает эти предложения, указывая на несопоставимость ядерных арсеналов.

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В результате такая встреча рискует превратиться в дипломатический винегрет, где лидеры просто "попьют китайского зеленого чая", сделают очередные заявления о приверженности миру и разойдутся без конкретных решений.

Настоящая опасность кроется в другом – в окружении Трампа, в частности в таких фигурах, как Стив Виткофф. Такие люди руководствуются исключительно прагматичной бизнес-логикой, лишенной каких-либо моральных барьеров или демократических ценностей. Их главная цель – создавать возможности для заработка своего босса.

Кулуарные планы могут предусматривать циничные экономические договоренности с Россией, в рамках которых американский капитал войдет в российские энергетические компании.

Например, США могут выкупить часть "Газпрома" или его транспортной инфраструктуры, чтобы впоследствии продавать этот газ Европе уже как американский продукт.

Именно поэтому украинской дипломатии следует отходить от классического политеса и открыто задавать жесткие вопросы такими переговорщиками, указывая на недопустимость лжи и кулуарных договоренностей за спиной Киева.

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Что касается идеи расторжения соглашений о добыче украинского лития в качестве ответа на давление Трампа, эксперт считает эту точку зрения справедливой, но преждевременной – такой шаг сейчас может лишь вызвать неконтролируемую агрессию Белого дома, поэтому этот козырь стоит придержать.

В то же время Киеву необходимо искать адекватные каналы коммуникации в Вашингтоне. Таким каналом может стать Марко Рубио.

В отличие от многих других представителей администрации, он является опытным политиком, который заботится о собственной репутации и пытается балансировать между абсурдными идеями Трампа и здравым смыслом.

Хотя Рубио вынужден маневрировать и говорить вещи, устраивающие обе стороны, он остается той фигурой, через которую можно доносить объективную информацию до Белого дома.

Однако, если у Трампа окончательно сформируется радикальная антиукраинская линия, усилия даже самых адекватных министров могут оказаться тщетными, что вновь возвращает нас к необходимости полагаться исключительно на собственные силы и наносить удары по российской территории.

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Как заставить Россию изменить позицию?

В условиях, когда политические переговоры рискуют превратиться в принуждение к капитуляции, главным дипломатом остается украинский воин.

Огризко подчеркивает, что любые бумажные договоренности, заявления Путина о денацификации или мирные инициативы не имеют никакого веса, пока российский диктатор видит возможность захватить украинский Донбасс.

Единственный способ кардинально изменить позицию Кремля – это тотальное наращивание ударов по критической инфраструктуре на территории самой России.

Речь идет не об единичных атаках, а о применении целых стай беспилотников и баллистических ракет. Целью должно быть не просто повреждение, а полное уничтожение ключевых объектов: нефтеперерабатывающих заводов, дата-центров, маркетплейсов и электростанций.

Дипломат приводит наглядный пример недавних атак на объекты в Санкт-Петербурге, которые вызвали настоящую панику среди местного населения.

Когда россияне начнут массово ощущать ужас войны в своих городах, а экономика агрессора понесет критические разрушения, Путин будет вынужден думать не о геополитическом распределении мира, а о том, как сохранить власть и уползти из Украины. Только после того, как Россия окажется на грани внутреннего коллапса, дипломаты смогут сесть за стол переговоров и диктовать свои условия.

Аналитика от Огризко: смотрите видео