Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в интервью "Украинской правде".

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Чмут высказался о том, что ждет Украину в 2025 году

Руководитель фонда "Вернись живым" верит, что в 2025 году может быть остановка войны и запуск переговорного процесса. Чмут объяснил, что на его мнение влияют 3 фактора: сильная позиция США, истощение Украины и желание России.

Впрочем, Чмут отмечает, что условия переговорного процесса для всех разные.

Для Америки это может быть "любой ценой". Но мы не готовы платить любую цену. И Россия может еще тянуть время. То есть это такая игра, где много входных, каждая из которых влияет на конечный результат,

– объяснил Чмут.

Он также добавил, что перед началом мирных переговоров Украине стоит иметь свои козыри. По словам Чмута, это должна быть не просто какая-то посадка, а стратегическая цель.

"Курск – это стратегическая история для страны. Африка – это стратегическая история. Теневой флот – это стратегическая история", – добавил он.